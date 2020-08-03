Sony может выпустить новый компактный флагман в 2021 году

Компания Sony на следующий год запланировала выпуск сразу трех новых смартфонов, которые будут относиться к флагманам.

Инсайдеры рассказали, какие флагманы выпустит компания в следующем году. Если верить источнику, то в 2021 году на рынок выйдут флагманские модели Compact и Premium.

Также в модельной линейке появится и обычных размеров модель. К сожалению подробностей о смартфонах нет, в том числе и неизвестно будут они представлены одновременно или по очереди.

Стоит отметить, что еще в 2018 году Sony выпустила линейку с названием Xperia XZ2.

В ней был представлен аппарат с 5,7-дюймовым экраном, а также модели XZ2 Compact и XZ2 Premium, у которых диагональ дисплея составляла 5,0 и 5,8 дюйма.

Последние две модели позднее были сняты с производства.