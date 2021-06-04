Sony может выпустить Horizon Forbidden West в ноябре-декабре 2021 года

Sony может выпустить Horizon Forbidden West в ноябре-декабре 2021 года05.06.2021 00:00
Horizon: Forbidden West планируется выпустить в ноябре или декабре, но в компании не исключают, что выход проекта может быть перенесен на следующий год.
В Horizon: Forbidden West мир будет расширен за счет более «углублённых» локаций, причем сам мир можно будет изучать не только горизонтально, но и вертикально.
В нем появятся новые детали и элементы для изучения.
Ранее разработчики сообщали, что в Forbidden West появится возможность взбираться практически на все поверхности, а для этого Элой добавили крюк-кошка и глайдер.
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