Sony может выпустить Horizon Forbidden West в ноябре-декабре 2021 года

Horizon: Forbidden West планируется выпустить в ноябре или декабре, но в компании не исключают, что выход проекта может быть перенесен на следующий год.

В Horizon: Forbidden West мир будет расширен за счет более «углублённых» локаций, причем сам мир можно будет изучать не только горизонтально, но и вертикально.

В нем появятся новые детали и элементы для изучения.

Ранее разработчики сообщали, что в Forbidden West появится возможность взбираться практически на все поверхности, а для этого Элой добавили крюк-кошка и глайдер.

