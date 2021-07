Японская компания Sony купила еще одну студию, которая преимущественно занимается портированием игр на PC.

На своей страничке в социальной сети глава PlayStation Studios Хермен Хюльст написал, что он очень рад приветствовать в PlayStation Studios компанию Nixxes Software.

Эта финская компания помогает студиям в разработке игр, а ранее они принимали участие в создании Marvel’s Avengers, Deus Ex: Mankind Divided и Shadow of the Tomb Raider для персональных компьютеров.

Японская компания Nixxes Software как раз приобрела для портирования своих проектов на ПК.