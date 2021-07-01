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Sony купила занимающуюся портированием игр на ПК студию Nixxes Software

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Японская компания Sony купила еще одну студию, которая преимущественно занимается портированием игр на PC.
На своей страничке в социальной сети глава PlayStation Studios Хермен Хюльст написал, что он очень рад приветствовать в PlayStation Studios компанию Nixxes Software.

Эта финская компания помогает студиям в разработке игр, а ранее они принимали участие в создании Marvel’s Avengers, Deus Ex: Mankind Divided и Shadow of the Tomb Raider для персональных компьютеров.

Японская компания Nixxes Software как раз приобрела для портирования своих проектов на ПК.

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