Компания Sony намерена прекратить выпуск игр для игровой консоли PlayStation 4 к 2025 году

Прошлое поколение игровых консолей уже не соответствуют современным требованиям, к тому же с каждым годом у игроков растут требования, они хотят игры в 4К и с максимально реалистичной графикой.

Sony пока еще поддерживает PlayStation 4, для которой выходят некоторые игры, но к 2025 году их уже не будет.

Разработчики уже начали концентрироваться в основном на проектах для PlayStation 5, и все меньше обращают внимание на прошлое поколение консолей, так как для них уже очень сложно и затратно оптимизировать проекты.