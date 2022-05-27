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Компания Sony намерена прекратить выпуск игр для игровой консоли PlayStation 4 к 2025 году

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Прошлое поколение игровых консолей уже не соответствуют современным требованиям, к тому же с каждым годом у игроков растут требования, они хотят игры в 4К и с максимально реалистичной графикой.
Sony пока еще поддерживает PlayStation 4, для которой выходят некоторые игры, но к 2025 году их уже не будет.

Разработчики уже начали концентрироваться в основном на проектах для PlayStation 5, и все меньше обращают внимание на прошлое поколение консолей, так как для них уже очень сложно и затратно оптимизировать проекты.

Тотальный дефицит игровых консолей Sony PlayStation 5 вскоре закончится

Sony Sony PlayStation 4
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