Sony Group не планирует запускать в 2024 году крупных проектов для PlayStation 5

Sony Interactive Entertainment (SIE) в своем последнем финансовом отчете рассказала о своих планах на выпуск крупных игр и поделилась своим мнением о работе внутренних студий PlayStation. Кроме того, были раскрыты продажи игры Marvel’s Spider-Man 2.

Президент, операционный и финансовый директор Sony Group, Хироки Тотоки, заявил, что в следующем финансовом году, с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года, компания не планирует выпускать новые игры в крупных франшизах.

Относительно внутренних студий PlayStation, руководитель выразил мнение, что в компании работают очень талантливые, мотивированные и творческие люди, которые имеют возможность продолжать развиваться в плане бизнеса.

Sony также подтвердила, что будет продолжать выпускать высококачественные продукты и разрабатывать игры-сервисы.

Что касается Marvel’s Spider-Man 2, к 4 февралю 2024 года продажи этой игры превысили 10 миллионов копий. Всего серия игр Insomniac Games разошлась тиражом 50 миллионов копий.

Поставки консоли PS5 составили 54,8 миллиона, из которых 8,2 миллиона было реализовано в прошлом квартале. Sony сообщила, что консоль входит в «завершающую фазу своего жизненного цикла», поэтому ожидается замедление темпов продаж.