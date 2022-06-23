Компания Sony выпустит три игровые гарнитуры Inzone с поддержкой 360 Spatial Sound

Sony скоро выпустит три игровых гарнитуры под названием Inzone H3, Inzone H7 и Inzone H9. Информацией о них, а также изображениями поделился авторитетный сетевой информатор.

Гарнитуры получат поддержку Sony 360 Spatial Sound, которая обеспечивает во время игры на консоли пространственное звучание с эффектом погружения.

Inzone H3 будет работать через провод. В гарнитуре предусмотрен микрофон и колесико регулировки громкости.

В Inzone H7 параметры аналогичны Inzone H3, но старшая версия уже подключается через Bluetooth.

Самая старшая версия серии уже получила подсветку, гарнитуру можно подключать по проводу или через приёмопередатчик с интерфейсом USB. Также в Inzone H9 есть система шумоподавления.