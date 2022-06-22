Компания Sony готовит свой первый 100-Мп сенсор для камер смартфонов

Sony планирует занять более 50% мирового рынка сенсором изображения для мобильной техники.

Для этого японская компания расширяет производство и инвестирует в новые разработки.

По последним данным, Sony готовит 100 Мп датчик, который станет частью серии IMX800, и это будет сенсор не для флагманских смартфонов, а для устройств среднего уровня.

На рынке 100 Мп сенсор будет конкурировать с 200-мегапиксельным сенсором Samsung HP1, который будет представлен в июле.

Также готовится датчик камеры серии IMX900, которая как раз и будет предназначена для флагманов, но об этой матрице пока ничего неизвестно.