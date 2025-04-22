Sony готовит портативную PlayStation 6 с поддержкой игр PS5

По слухам, портативная версия PlayStation 6 будет способна запускать игры для PlayStation 5 без необходимости доработки со стороны разработчиков, благодаря совместимости на уровне «шейдерных бинарников». Однако для оптимальной работы игр могут потребоваться патчи, а производительность может варьироваться в зависимости от процессора.

Sony разрабатывает сразу две версии PlayStation 6 — домашнюю и портативную. Обе модели будут использовать чипы AMD, хотя Intel также участвовала в конкурсе поставщиков, но не выиграла. Портативная версия будет мощнее Xbox Series S, но уступит по производительности базовой PS5. Системный чип устройства будет иметь менее 40 вычислительных блоков и работать на низком напряжении, что обеспечит приличный срок автономной работы.

Стандартная версия PlayStation 6, вероятно, станет самой мощной консолью своего поколения. Ожидается, что она будет поддерживать продвинутую трассировку лучей и технологии машинного обучения, что откроет новые возможности для игрового процесса.