Sony готовит новую версию приставки PlayStation 5 с модифицированным процессором

Улучшенная версия консоли PlayStation 5 появится в следующем году, об чем сообщают сетевые источники.

По данным инсайдеров, японский производитель сейчас готовит консоль уменьшенного размера и с улучшенным процессором.

Такие данные приводят сразу несколько информаторов, среди которых и тайваньский ресурс Digitimes, знакомый с поставщиками.

Они написали, что во второй половине 2022 года на рынок выйдет PlayStation 5 с изменённым дизайном, в более компактном корпусе и чипом AMD созданном по 6-нанометровой технологии.

Также Digitimes написали, что новый процессор будет стоить дешевле текущей версии и позволит Sony справиться с дефицитом приставок.