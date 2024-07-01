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Sony ещё раз подняла цены на игры в турецком PS Store

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Из более чем 8000 наименований, более 3000 представляют собой игры, а оставшиеся 5000 — это дополнительный контент и загружаемый контент внутри игр.

Повышение стоимости игр наблюдается в регионе не в первый раз, и как стало известно, Sony вновь повысила цены на игры в турецком PS Store, причем это затронуло больше 8 тыс. наименований.

Удорожание затронуло не только игры, которые уже присутствуют в PS Store, но и даже еще невышедшие, а также те, на которые оформляется предзаказ.

Пользователи информационного издания PSprices подтвердили, что новые цены затронули даже игры, которые еще не вышли на рынок. Например, за предзаказ новой Call of Duty придется заплатить около 7300 рублей

 

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