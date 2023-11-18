Sony дарит владельцам PlayStation 4 и 5 подписки на Apple TV+ и Music

Sony и Apple запустили совместную акцию для пользователей PlayStation.

Компании объявили о возможности активировать бесплатные подписки на сервисы Apple Music и Apple TV+ при наличии консолей PlayStation 4 и 5.

Владельцы PS4 и PS5 смогут до 31 января 2024 активировать 3-месячную бесплатную подписку на Apple TV+.

Акция с Apple Music, приуроченная к PS5, действует до 15 ноября 2024. Новым клиентам доступно 6 месяцев, действующим — 5 месяцев бесплатно.

Для активации нужно установить приложения на консоли и войти в Apple ID.

Важно отметить, что Россия не включена в список стран-участниц. Чтобы воспользоваться акцией, российским геймерам потребуется аккаунт Apple ID из другого региона.