Sony анонсировали крупную раздачу игр в рамках программы Play at Home

Sony анонсировала раздачу игр в PS Plus. Акция проводится в рамках программы Play at Home.

Акция уже сейчас подразумевает раздачу игры Ratchet & Clank и продлится до 1 апреля, причем для участия иметь подписку на PS Plus необязательно.

В дополнении к вышесказанному, Sony анонсировали ещё одну раздачу. Так, с 26 марта по 23 апреля пользователям PS Plus дадут возможность бесплатно поиграть в:

Abzu

Astro Bot Rescue Mission (PS VR)

Enter the Gungeon

Moss (PS VR)

Paper Beast (PS VR)

Rez Infinite

Subnautica

Thumper (PS VR)

Но и это ещё не всё, ведь с 19 апреля по 15 мая фанатам Sony будет дана возможность опробовать полное издание Horizon Zero Dawn.