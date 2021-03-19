Sony анонсировали крупную раздачу игр в рамках программы Play at Home

Sony анонсировали крупную раздачу игр в рамках программы Play at Home19.03.2021 03:58
Sony анонсировала раздачу игр в PS Plus. Акция проводится в рамках программы Play at Home.
Акция уже сейчас подразумевает раздачу игры Ratchet & Clank и продлится до 1 апреля, причем для участия иметь подписку на PS Plus необязательно.
В дополнении к вышесказанному, Sony анонсировали ещё одну раздачу. Так, с 26 марта по 23 апреля пользователям PS Plus дадут возможность бесплатно поиграть в:
Abzu
Astro Bot Rescue Mission (PS VR)
Enter the Gungeon
Moss (PS VR)
Paper Beast (PS VR)
Rez Infinite
Subnautica
Thumper (PS VR)
Но и это ещё не всё, ведь с 19 апреля по 15 мая фанатам Sony будет дана возможность опробовать полное издание Horizon Zero Dawn.
Просмотры: