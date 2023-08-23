Sony анонсировала проект PlayStation Portal стоимостью 200 долларов

В своём официальном блоге Sony предоставила более подробные сведения о ранее анонсированных устройствах, среди которых особое внимание уделяется PlayStation Portal, известному ранее как Project Q. Это устройство, которое ранее стало объектом критики со стороны специалистов из Digital Foundry, ожидается на рынке в 2023 году по цене в 200 долларов.

PlayStation Portal позволит пользователям играть в библиотеку игр PS5, стримингово транслируя игры через Wi-Fi на 8-дюймовый экран с разрешением 1080p и частотой обновления 60 кадров в секунду. Геймпад этого устройства будет обладать теми же функциональными возможностями, что и DualSense для PlayStation 5. Важно отметить, что PlayStation Portal не будет поддерживать игры для PlayStation VR2 и облачные проекты.