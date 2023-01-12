Sony анонсировала новые плееры Walkman на основе Android 12 с поддержкой потоковых сервисов

Sony не отказывается от производства плееров серии Walkman, накануне серия пополнилась двумя новыми моделями с названиями NW-ZX700 и NW-A300, которые работают на Android 12.

Новинки уже поддерживают потоковое воспроизведение музыки, а за счет технологии DSEE Ultimate с искусственным интеллектом качество музыки улучшается до исходного.

Причем технология работает не только с проводными наушниками, но также и беспроводными.

Walkman NW-ZX700 получила компоненты такого же качества как у флагманской модели WM1. В этом медиаплеере есть цифровой усилитель S-Master HX, 5-дюймовый HD экран и 64 ГБ встроенной памяти. Также присутствует Bluetooth, Wi-Fi и слот для карт памяти microSD.

В Walkman NW-A300 установили 3,6-дюймовый дисплей, 64 ГБ встроенной памяти, а также беспроводные модули Bluetooth и Wi-Fi. Цена плееров от 250 до 700 долларов.