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Sony анонсировала большую распродажу в Sony PS Store

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Компания Sony объявила в блоге PlayStation о проведении крупнейшей распродажи в PS Store с 22 ноября по 2 декабря. В течение этого периода пользователи смогут воспользоваться значительными скидками на игры и подписки.

Новички, которые захотят оформить подписку на PlayStation Plus во время акции «Чёрная пятница», смогут сэкономить до 30% на годовом тарифе. Участники PlayStation Plus Essential получат 25% скидку на переход на уровень PlayStation Plus Extra, а апгрейд с PlayStation Plus Extra до PlayStation Plus Deluxe даст возможность сэкономить 30%.

Также в PlayStation Store будут доступны скидки на сотни цифровых версий игр для PS5 и PS4, включая популярные тайтлы, такие, как EA Sports FC 25, Star Wars Outlaws и Hogwarts Legacy.

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