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Sony 6 августа проведет презентацию игр для PlayStation

03.08.2020 19:33

Sony поклонников PlayStation скоро познакомит с новыми играми.

Японская компания анонсировала специальное мероприятие State of Play, в рамках которого состоится онлайн-показ новых игр для PlayStation 4 и VR, причем все проекты будут от инди-студий.

Также на State of Play будет анонсированы новые игры для PlayStation 5.

В анонсе кроме показа игр ничего не обещают, поэтому подробностей про консоль PlayStation 5 ждать не стоит.
State of Play состоится 6 августа в 23:00 по московскому времени.

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