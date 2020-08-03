Sony 6 августа проведет презентацию игр для PlayStation

Sony 6 августа проведет презентацию игр для PlayStation03.08.2020 19:33
Sony поклонников PlayStation скоро познакомит с новыми играми.
Японская компания анонсировала специальное мероприятие State of Play, в рамках которого состоится онлайн-показ новых игр для PlayStation 4 и VR, причем все проекты будут от инди-студий.
Также на State of Play будет анонсированы новые игры для PlayStation 5.
В анонсе кроме показа игр ничего не обещают, поэтому подробностей про консоль PlayStation 5 ждать не стоит.
State of Play состоится 6 августа в 23:00 по московскому времени.
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