Sonos показала конкурирующие с Apple AirPods Max наушники Ace за 490 евро

Компания Sonos впервые представила свою линейку беспроводных наушников под названием Ace. Продукт относится к премиальному сегменту и будет доступен по цене 450 долларов в США и 490 евро в Европе.

Наушники Ace предлагают активное шумоподавление и изготовлены из высококачественных материалов. Однако они не складываются, поэтому могут занимать много места в рюкзаке.

Новые наушники Ace обладают хорошей автономностью, достигающей 30 часов работы. Более того, они поддерживают быструю зарядку: всего три минуты зарядки обеспечат три часа прослушивания.

Масса наушников составляет 312 граммов, что, хотя и не является идеальным показателем, все же значительно меньше, чем у аналогичных моделей от Apple.

Устройства поддерживают aptX Adaptive, Wi-Fi, Bluetooth 5.4 и имеют возможность подключения к звуковой панели Sonos. Стоит отметить, что Wi-Fi используется только для подключения к звуковой панели, а к смартфону наушники могут быть подключены через Bluetooth или кабельное соединение.