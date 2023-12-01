Солнечные бури могут «поломать» интернет на Земле в 2024 году

Ученые предупреждают, что в 2024 году Землю может поразить ряд мощных солнечных бурь, которые способны нарушить работу интернета на продолжительное время. Это явление, известное как «солнечный максимум», происходит примерно каждые 11 лет и связано с увеличением числа темных пятен на поверхности Солнца, вызванных изменениями в его магнитном поле.

Исследователи из Индии обнаружили новую связь между магнитным полем Солнца и солнечным циклом, что позволяет предсказывать наступление пика солнечной активности.

Прогнозируется, что солнечный максимум наступит в начале 2024 года, что раньше, чем предсказывала NASA. Это открытие противоречит последнему прогнозу NASA, который предполагал максимум к концу 2025 года.

Сильные солнечные бури могут иметь серьезные последствия, включая возможные проблемы с орбитой спутников, нарушение спутниковых услуг, таких как связь и навигация, а также возмущения в геомагнитном поле, что может привести к сбоям в электросетях, особенно в высоких широтах.