Солнечные батареи смогут вырабатывать энергию даже ночью

В Калифорнии ученые разрабатывают солнечные панели, которые будут вырабатывать электричество даже ночью.

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе придумали, как солнечные панели могут работать круглосуточно, вот только ночью они будут вырабатывать электричества не более 25% от своей заявленной мощности.

Для работы панелей в ночное время предлагают использовать тепло самих панелей, которые они накопили за световой день.

Специалисты отметили, что для круглосуточных панелей нужно использовать другие материалы, то есть обычную солнечную панель нельзя будет переделать.

В целом ученые пока даже не могут продемонстрировать прототип терморадиационного элемента для работы ночью, так как даже неизвестно какой материал использовать для панелей.