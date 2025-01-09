Солнечная активность в 2025 году угрожает вызвать сбои в работе техники

По прогнозам ученых, в 2025 году на Солнце могут произойти особенно сильные вспышки, хотя их количество будет небольшим. Пик текущего 11-летнего солнечного цикла, по мнению профессора Сергея Язева, уже пройден, и вспышки могут быть единичными, но мощными.

Язев объяснил, что вспышки на Солнце связаны с его неравномерным вращением и конвекцией в верхнем слое. Сильные магнитные поля на Солнце накапливают энергию, которая затем высвобождается в виде вспышек. Предсказать эти события можно лишь с определенной вероятностью.

Хотя вспышки сами по себе не опасны, иногда они сопровождаются выбросом коронального вещества, что может вызвать геомагнитные бури на Земле. Эти бури могут повлиять на здоровье людей и вызвать сбои в работе техники.

Кроме того, Язев отметил, что угрозы от космических факторов, таких как астероиды, существуют, но атмосфера Земли обеспечивает защиту. Глобальное потепление, по его мнению, не имеет катастрофического характера и связано с естественными процессами на планете.

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