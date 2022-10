Согласно просочившемуся документу Sony, Horizon Forbidden West выйдет на ПК. Это никого из вас не должно удивлять, поскольку Horizon Zero Dawn хорошо продавалась на ПК. Мало того, Horizon Forbidden West также присутствовал в утечке NVIDIA GeForce Now .

Этот документ содержит недавно анонсированную версию Sackboy для ПК . Более того, это намекает на многопользовательскую игру Horizon как для PS5, так и для ПК.

Интересно, что и Rise of the Ronin, и Death Stranding 2 указаны только для PS5. KOEI Tecmo заявила, что Rise of the Ronin будет эксклюзивом для консоли PS5, а это означает, что она также будет выпущена на ПК. С другой стороны, Kojima Productions активно поддерживает ПК-версию Death Stranding, поэтому можно с уверенностью предположить, что ее продолжение тоже выйдет на ПК.

Но в любом случае, это довольно интересный список, так что вперед и взгляните. Однако, как и в случае со всеми утечками документов, этот список немного устарел.