Windows Server 2022 теперь доступен с новыми функциями безопасности

Сегодня Microsoft выпускает Windows Server 2022 , делая его общедоступным для клиентов по всему миру. Обычно выпуски Windows Server в некоторой степени соответствуют потребительским версиям Windows, но Windows Server 2022 по-прежнему больше похож на Windows 10, чем на Windows 11 . Вероятно, это связано с тем, что варианты использования Windows Server на самом деле не требуют такого обновления пользовательского интерфейса, как Windows 11.

Вместо этого в этом выпуске основное внимание уделяется расширению основных функций, которые более важны для серверов. Во-первых, это улучшения безопасности, которые Microsoft называет «расширенной многоуровневой безопасностью». Это состоит из двух частей; Во-первых, есть сервер с защищенным ядром, тип устройства, на котором Microsoft работает с партнерами по оборудованию, чтобы включить новые функции оборудования, микропрограмм и драйверов для обеспечения повышенной безопасности. Microsoft сделала нечто подобное для корпоративных ПК, которые она назвала ПК с защищенным ядром, и теперь это переносится на серверы.

Кроме того, Windows Server 2022 улучшает скорость и безопасность сетевых подключений с включенными по умолчанию HTTPS и TLS 1.3, а также теперь доступна поддержка DNS-over-HTTPS. Поддержка шифрования AES-256 теперь доступна и для протокола SMB.

Windows Server 2022 также поставляется с некоторыми новыми функциями Azure, такими как Azure Arc, которая позволяет использовать облачные службы для локальных конфигураций. Кроме того, есть поддержка сжатия SMB и обновленный Windows Admin Center с улучшенными возможностями управления сервером. Microsoft также выделила некоторые функции Azure, выпущенные за последний год, такие как автоматическое управление Azure для автоматизации лучших практик для облака, служба Azure Kubernetes с поддержкой .NET и многое другое.

В этом выпуске Windows Server добавлена ​​поддержка 48 ТБ ОЗУ, а также 2048 логических ядер в 64 сокетах ЦП, что должно обеспечить поддержку еще большего числа приложений. Кроме того, он включает улучшенную поддержку приложений для контейнеров Windows, добавляет поддержку IPv6 и двухстековых сетей и многое другое.