Российские разработчики выпустили облегчённую Windows 10 Lite для слабых ПК

Российские энтузиасты разработали Windows 10 Lite, упрощенную версию операционной системы от Microsoft. Основанная на Windows 10 версии 22H2, эта сборка имеет размер около 1 ГБ и предназначена для использования на слабых ПК и устаревших ноутбуках.

В Lite-версии были удалены многие встроенные приложения и функции от Microsoft, включая Windows Defender, Microsoft Store и биометрические возможности. Для установки данной сборки требуется компьютер с 64-битным процессором, работающим на частоте 1 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 10 ГБ свободного места на диске.

Создатели также запретили системе автоматически проверять и загружать обновления без разрешения пользователя. Несмотря на отсутствие драйверов и компонентов для поддержки VC++ и DirectX, их можно установить отдельно без каких-либо трудностей.