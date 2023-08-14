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Российские разработчики выпустили облегчённую Windows 10 Lite для слабых ПК

Автор На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

Российские энтузиасты разработали Windows 10 Lite, упрощенную версию операционной системы от Microsoft. Основанная на Windows 10 версии 22H2, эта сборка имеет размер около 1 ГБ и предназначена для использования на слабых ПК и устаревших ноутбуках.

Российские разработчики выпустили облегчённую Windows 10 Lite для слабых ПК

В Lite-версии были удалены многие встроенные приложения и функции от Microsoft, включая Windows Defender, Microsoft Store и биометрические возможности. Для установки данной сборки требуется компьютер с 64-битным процессором, работающим на частоте 1 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 10 ГБ свободного места на диске.

Создатели также запретили системе автоматически проверять и загружать обновления без разрешения пользователя. Несмотря на отсутствие драйверов и компонентов для поддержки VC++ и DirectX, их можно установить отдельно без каких-либо трудностей.

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