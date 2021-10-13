Первое обновление Windows 11 еще больше ухудшает производительность процессора AMD

На прошлой неделе AMD предупредила, что ее чипы испытывают проблемы с производительностью в Windows 11, и теперь первое обновление Microsoft для ее новой ОС, как сообщается, усугубило проблемы. TechPowerUp сообщает, что после вчерашнего выхода обновления Windows 11 наблюдается гораздо более высокая задержка, что означает снижение производительности.

AMD и Microsoft обнаружили две проблемы с Windows 11 на процессорах Ryzen. Windows 11 может увеличить задержку кэша L3 втрое, снижая производительность до 15 процентов в некоторых играх. Вторая проблема касается предпочтительной технологии ядра AMD, которая переключает потоки на самое быстрое ядро ​​процессора. AMD заявляет, что эта вторая ошибка может повлиять на производительность задач, зависящих от процессора.

TechPowerUp измерил задержку кэша L3 на своем Ryzen 7 2700X примерно на 10 нс, а Windows 11 увеличила это значение до 17 нс. «Это стало намного хуже с обновлением« Patch Tuesday »от 12 октября, в результате которого задержка увеличилась до 31,9 нс», — говорит TechPowerUp . Это огромный скачок, и именно о нем предупреждала AMD.

Однако исправления для обеих проблем с Ryzen появятся до конца месяца. Проблема с кешем L3, скорее всего, будет решена на следующей неделе Microsoft, и, по слухам, 19 октября предполагается выпуск патча. В предпочтительном патче ядра будет использоваться драйвер AMD, который, как ожидается, будет доставлен в конце этого месяца и, как мы надеемся, будет доступен в Центре обновления Windows, как только он будет выпущен.

Все еще удивительно, что Windows 11 поставляется с этими проблемами, особенно когда Microsoft ограничила количество поддерживаемых процессоров для этой новой ОС. Ошибки всегда возникают с новыми выпусками ОС, но такое очевидное влияние на производительность ключевых процессоров должно было быть обнаружено в течение нескольких месяцев публичного бета-тестирования. В любом случае, приятно видеть, что это будет исправлено очень скоро, поэтому тем, кто страдает от худшей производительности, не придется слишком долго ждать патча.