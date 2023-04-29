Новая версия Exiland Backup 6.5 позволяет гибко планировать резервное копирование

Российский разработчик, компания Exiland Software, выпустила очередную версию программы резервного копирования файлов Exiland Backup, в которой сделала основной упор на удобство планирования резервного копирования, добавила ряд новых возможностей, а также оптимизировала существующие алгоритмы копирования файлов.

В Exiland Backup 6.5 появилась возможность настройки отдельного расписания для создания полных резервных копий (full backups) и отдельного расписания для создания разностных копий (incremental, differential backups). Это дает возможность системным администраторам гибко планировать создание полных и промежуточных копий по времени. Например, полные копии могут создаваться по пятницам в 18:00, а добавочные – каждый час.

Что касается долгосрочного хранения резервных копий, то, чаще всего, после создания очередной полной копии промежуточные копии становятся ненужным «балластом» и занимают место на диске. В версии 6.5 появилась возможность автоматического удаления промежуточных копий после успешного создания полной. Более того, для удаления старых полных копий есть возможность ограничить их по количеству, по времени хранения или по суммарному размеру. Перечисленные ограничения можно комбинировать между собой.

Основные возможности программы Exiland Backup:

Полное копирование или копирование только новых/измененных файлов.

Синхронизация папок по локальной сети, FTP, SFTP (SSH), Яндекс.Диск.

Копирование данных с локальных, сетевых дисков по протоколам FTP, SSH, REST API.

Архивирование данных в ZIP, 7-Zip, шифрование, поддержка ZIP-архивов более 2,1 Гб.

Сохранение резервных копий в разных местах: на локальной машине, на другой машине в локальной сети или на удаленных серверах; дублирование резервных копий в неограниченное количество мест.

Автоматическое удаление старых копий.

Восстановление файлов из резервной копии в случае сбоя.

Уведомление по e-mail, в виде сообщения на экране и запись в журнале событий Windows

Возможность запуска заданий из командной строки.

Предупреждение о файлах, зашифрованных вирусами-шифровальщиками (Ransomware).

Запуск внешних приложений до или после выполнения задания.

Другие.

Преимущества:

Удобный и понятный русскоязычный интерфейс.

Утилита работает службой Windows в фоновом режиме, не мешая работе других программ.

Быстрое копирование файлов в несколько параллельных потоков.

Встроенный планировщик.

Регулирование нагрузки на процессор

Exiland Backup добавлена в реестр Российского ПО, зарегистрировано в Роспатенте.

Не ограниченная по времени лицензия.

Программа создана в России в 2005 году и по сей день активно развивается. Рекомендована как для организаций, так и для домашних пользователей.

На официальном сайте есть возможность бесплатно скачать 30-дневную демоверсию Exiland Backup, установить ее на ПК или сервере и попробовать в работе. Любые возникающие вопросы, связанные с работой программы, можно задать в чате на сайте программы или через форму обратной связи в разделе «Поддержка».