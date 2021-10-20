macOS Monterey включает новую экранную заставку Monterey

Позавчера Apple предоставила разработчикам версию-кандидат на выпуск macOS Monterey, а RC представляет собой окончательную версию Monterey, которая будет представлена ​​публике в понедельник.

В обновлении Apple представила новую заставку «Монтерей», которая предназначена для сопровождения уже имеющихся обоев «Монтерей».

Заставка Монтерей предлагает медленные переходы через холмы и долины в различных оттенках розового, пурпурного и синего, как показано ниже.

Apple внесла несколько серьезных изменений в финальную бета-версию «macOS Monterey», отменив почти все изменения в дизайне Safari , которые были внесены в июне. Safari выглядит так же, как и в macOS Big Sur , но для тех, кто его предпочитает, есть вариант с новым «компактным» дизайном Monterey.

«MacOS Monterey» должна быть выпущена в понедельник, 25 октября, за день до выхода новых моделей MacBook Pro.