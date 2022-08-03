Клавиатурный почерк позволит определить психическое состояние работников

Программу, которая сможет выявить психическое состояние сотрудников, разработала российская компания «Стахановец».

Разработчики создали сервис, который способен узнавать, в каком состоянии находится работник, нажимающий на клавиши.

В том числе, система может распознавать и состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Основой являются данные о пользователях устройств, которые система будет отличать и замечать неладное.

«В процессе разработки командой было изучено влияние алкоголя, усталости и других состояний на характеристики клавиатурного почерка. Например, одна бутылка пива крепостью 4,5 градусов увеличивает время реакции на 3-5%, а количество опечаток — на 3-7%», — говорят разработчики.

Заявлено, что система сможет определить сотрудника, даже если он воспользовался компьютером своего коллеги.