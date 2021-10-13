Apple раздает разработчикам четвертые бета-версии iOS и iPadOS 15.1

Сегодня Apple разослала разработчикам четвертые бета-версии грядущих бета-версий iOS 15.1 и iPadOS 15.1 для целей тестирования через неделю после размещения третьей бета-версии и через три недели после выпуска iOS 15 и iPadOS 15 для широкой публики.

iOS и iPadOS 15.1 можно загрузить через Центр разработчиков Apple или по воздуху после установки соответствующего профиля на iPhone или iPad .

SharePlay возвращается в iOS 15.1, и Apple снова тестирует функцию, которая была удалена перед запуском iOS 15 . SharePlay предназначен для того, чтобы пользователи могли звонить своим друзьям и родственникам и взаимодействовать друг с другом, просматривая фильмы, смотря телевизор или слушая музыку вместе.

Apple добавила такие функции, как общие списки воспроизведения и синхронизация телешоу, чтобы все видели одно и то же одновременно. SharePlay также имеет встроенную функцию совместного использования экрана, и Apple все еще работает над ошибками.

Для пользователей iPhone 13 Pro бета-версия iOS 15.1 добавляет поддержку захвата видео ProRes, который представляет собой профессиональный видеоформат более высокого качества, занимающий довольно много места для хранения. По этой причине захват ProRes ограничен 30 кадрами в секунду при разрешении 1080p на устройствах со 128 ГБ памяти, но устройства с большей емкостью могут записывать в формате 4K. ProRes можно включить в разделе «Камера» в приложении «Настройки».

Также есть новый переключатель Auto Macro для моделей iPhone 13 Pro‌, который позволяет пользователям отключать функцию, которая заставляет камеру автоматически переключаться на сверхширокоугольный объектив для макросъемки при нахождении в непосредственной близости от объекта.

В сочетании с бета- версией HomePod 15.1 (которая доступна только по приглашению) iOS 15.1 добавляет Lossless Audio и Dolby Atmos с поддержкой Spatial Audio в «HomePod» и HomePod mini , в результате чего динамики Apple соответствуют iPhone, iPad и Mac.

Пользователи iPhone‌, у которых есть поставщик медицинских услуг или штатная запись, использующая карты SMART Health Cards, могут импортировать свои записи о вакцинации COVID-19 в приложение Health, а затем добавить карту вакцины в приложение Wallet. Это дополнительная функция, использующая глобальную спецификацию, но поставщикам медицинских услуг необходимо ее реализовать.

Прямо сейчас смарт-карты здоровья есть или будут доступны для жителей Калифорнии, Луизианы, Нью-Йорка, Вирджинии, Гавайев и некоторых округов Мэриленд, а также для тех, кто прошел вакцинацию в Walmart, Sam’s Club и CVS Health. Поставщики медицинских услуг, такие как поставщики электронных медицинских карт, такие как Epic и Cerner, также поддерживают Smart Health Cards.

Обновление устраняет ошибку разблокировки с помощью Apple Watch, которая не позволяла аутентифицированным Apple Watch разблокировать «iPhone», когда пользователь носит маску. Эту функцию нельзя было переключить на «iPhone 13 Pro», но после обновления iOS 15.1 она снова работает.