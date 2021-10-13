Apple раздает разработчикам четвертую бета-версию watchOS 8.1

Сегодня Apple предоставила разработчикам в целях тестирования четвертую бета-версию грядущей бета-версии watchOS 8.1, при этом обновление появится через неделю после выпуска третьей бета-версии и через три недели после выпуска обновления watchOS 8.

Чтобы установить WatchOS 8.1, разработчикам необходимо загрузить профиль конфигурации из Apple Developer Center. После установки watchOS 8 можно скачать через выделенный Apple Наблюдать приложение на iPhone, перейдя в Общее > Обновление программного обеспечения.

Для обновления программного обеспечения Apple Watch должны иметь 50-процентный заряд батареи, они должны быть помещены в зарядное устройство и должны находиться в пределах досягаемости iPhone.

Мы еще не знаем, что нового в WatchOS 8, и в первых трех бета-версиях не было обнаружено новых функций, но мы обновим эту статью, если что-нибудь новое появится в четвертой бета-версии.