Снятый с производства компактный iPhone 12 mini почти в 2 раза подешевел в России

На это обратили внимание специалисты Hi-Tech Mail.ru, которые ведут мониторинг цен на самые популярные смартфоны в стране.

На этот раз эксперты выяснили, что снятый с производства компактный iPhone 12 mini почти в 2 раза подешевел в РФ.

Понятно, что сравнение ведется с ценами на момент старта продаж, когда аппарат предлагали за 69 990 рублей.

Теперь же смартфон можно приобрести по цене 45 тыс. рублей и даже дешевле.

Например, в Москве аппарат можно купить за 37 890 рублей, что почти в два раза дешевле, чем на старте продаж.