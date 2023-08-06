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SNK: обновление сетевого кода Samurai Shodown появится в сентябре

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SNK официально объявила, что долгожданное обновление сетевого кода в файтинге Samurai Shodown состоится в сентябре текущего года. Первоначальные детали об обновлении стали известны на мероприятии EVO 2022, где были предоставлены некоторые информационные сведения о предстоящих исправлениях.

SNK: обновление сетевого кода Samurai Shodown появится в сентябре

Главной особенностью нового сетевого кода станет его основа на технологии GGPO, примененной в The King of Fighters XV. GGPO (Good Game Peace Out) представляет собой промежуточное программное обеспечение, которое эффективно устраняет задержки и лаги в файтингах и аркадных играх.

Сам файтинг Samurai Shodown был разработан на платформе Unreal Engine 4 и вышел в 2019 году. Игра доступна на различных платформах, включая ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и даже аркадные автоматы. Среди основных особенностей игры отмечается возвращение легендарной серии и применение революционного искусственного интеллекта.

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