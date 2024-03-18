Главная » Новости

Снимут деньги и оформят кредит: аферисты нашли способ кражи мобильных номеров

Автор На чтение 1 мин Просмотров 120 Опубликовано

По информации экспертов из F.A.C.C.T., киберпреступники разработали новый метод для кражи данных россиян, который не требует напрямую взаимодействия с жертвой. Они используют технологию eSIM для переноса мобильных номеров с сим-карт россиян на свои устройства.

Преступники создают запрос на перевод номера с физической сим-карты на eSIM через сайт или приложение оператора связи. Как только этот процесс завершается, жертва лишается доступа к своему мобильному номеру.

Эксперты предупреждают, что этот метод дает преступникам широкие возможности для мошенничества. Они могут осуществить кражу денежных средств с банковских счетов или взять кредит на имя пострадавшего в режиме онлайн. Даже двухфакторная аутентификация не поможет, так как для нее используется мобильный номер.

Однако специалисты отмечают, что существуют способы защиты данных и финансов. Важно использовать надежные пароли для доступа к сервисам и устройствам, периодически их менять, рекомендуется это делать не реже одного раза в квартал. Также следует внимательно следить за сообщениями об операциях с сим-картой, такими как блокировка или перенос номера.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.