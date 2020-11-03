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Snapdragon 875 на тестах превосходит процессор Kirin 9000

03.11.2020 09:58

Новый результат теста для грядущей SoC Snapdragon 875 показал некоторые многообещающие цифры. В отчете также сравнивается процессор Qualcomm следующего поколения с чипом HiSilicon Kirin 9000 , который он превосходит по производительности со стороны ЦП, при этом одинаково соответствует своему графическому процессору.

Новый процессор также имеет аналогичную схему 1 + 3 + 4 ядра, которая также была найдена в процессоре Snapdragon 865 предыдущего поколения. Тем не менее, тактовая частота ядра Prime нового флагманского чипа Qualcomm также идентична его предшественнику и составляет 2,84 Гц. Это даже ниже тактовой частоты 3,09 ГГц Snapdragon 865+.

Другими словами, модернизированный дизайн ядра может быть тем, что увеличивает производительность процессора по сравнению с предыдущей итерацией, что также позволяет ему превзойти недавно выпущенный Kirin 9000 SoC в тестах. К несчастью для Qualcomm, те же результаты не отражаются на его графическом процессоре, поскольку Mali-G78 MP24 равномерно соответствует и уступает по сравнению с пользовательским графическим процессором Adreno, разработанным Qualcomm.

Что касается производительности процессора, Snapdragon 875 и 865 набрали 333269 и 290169 баллов соответственно в тестах Master Lu, в то время как Kirin 9000 набрал 275862 балла, что ниже обоих чипов. Хотя по производительности графического процессора Kirin 9000 (344 334) удалось получить незначительное преимущество над Snapdragon 875 (342 225) и заметное преимущество над более старым чипом 865 (294913).

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