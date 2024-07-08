Snapdragon 8 Gen 4 окажется на 30% дороже своего предшественника

Известный информатор Йогеш Брар сообщил, что новый чипсет будет стоить дороже, чем его предшественник.

В частности, он указал, что цена Snapdragon 8 Gen 4 ожидается в диапазоне от 220 до 240 долларов, а это повышение цены на 25-30% по сравнению с предыдущей версией Snapdragon 8 Gen 3.

Официальная презентация Snapdragon 8 Gen 4 намечена на Snapdragon Summit, которое состоится в конце октября текущего года. Однако реальное появление чипсета на рынке ожидается только в моделях смартфонов 2025 года.

Ожидается, что Qualcomm планирует использовать передовой технологический процесс TSMC N3E с 3-нанометровым узлом производства в Snapdragon 8 Gen 4.

Важным изменением будет замена ядра ARM, используемого в Snapdragon 8 Gen 3, на собственное ядро под названием Oryon.

Именно переход на новое ядро Oryon становится ключевым фактором, приводящим к значительному повышению стоимости процессора. Текущая цена чипсета Snapdragon 8 третьего поколения составляет от 190 до 200 долларов.

Ранее появлялись слухи о том, что Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 получит частоту на уровне 4,26 ГГц.