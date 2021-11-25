Snapdragon 8 Gen 1 набрал более миллиона баллов на AnTuTu

Qualcomm подтвердила, что ее флагманский мобильный SoC следующего поколения будет называться Snapdragon 8 Gen 1. Американский производитель микросхем даже сообщил, что этот чип будет официально анонсирован 30 ноября. Перед этим чипсет будет протестирован на AnTuTu с более чем миллионом точки.

Предстоящий Snapdragon 8 Gen 1 стал первым мобильным SoC Qualcomm, который преодолел 1 миллион баллов (10,35 020 баллов) в тесте AnTuTu Benchmark. Эта информация взята из скриншота, предоставленного профилем Weibo под названием 科技 晚 8 点. К сожалению, на картинке не представлена ​​разбивка баллов по разным категориям.

Стоит отметить , что даже недавно представила MediaTek Dimensity 9000 SoC оценки более миллиона точек (10,07,396 точек) на AnTuTu Benchmark. Однако он не такой высокий, как у еще не анонсированного кремния Snapdragon. Для сравнения, чипсеты последнего поколения Qualcomm и MediaTek могут набрать около 850K (Snapdragon 888) и 690K (Dimensity 1200) соответственно.

Хотя между ними все еще есть разница в производительности, они лучше своих предшественников по количеству баллов. Как бы то ни было, в конце концов, тесты показывают только половину истории. Реальная производительность зависит от аппаратной и программной оптимизации смартфона.