Snapdragon 8 Elite 2 может оказаться заметно дороже предшественника

Компания Qualcomm анонсировала флагманский процессор Snapdragon 8 Elite с улучшениями в производительности и эффективности. Однако новые данные указывают на то, что его преемник, Snapdragon 8 Elite 2, также может подорожать.

Согласно южнокорейскому изданию KiPost, цена на Snapdragon 8 Elite 2 может значительно возрасти в 2025 году, несмотря на уже существующее повышение цен на Snapdragon 8 Elite на 20–30%.

Ожидается, что производительность нового чипсета вырастет примерно на 20%. Qualcomm, вероятно, будет сотрудничать с TSMC для использования 3-нм техпроцесса N3P, что должно обеспечить улучшение производительности.

Вопрос о том, становятся ли флагманские процессоры для Android-смартфонов слишком дорогими, остается актуальным, так как стоимость ключевых компонентов, таких как камеры и дисплеи, продолжает расти.

В отличие от значительного увеличения производительности при переходе от Snapdragon 8 Gen 3 к Snapdragon 8 Elite, новое обновление выглядит более типичным для ежегодных релизов.

На данный момент информация о Snapdragon 8 Elite 2 не подтверждена, поэтому стоит относиться к ней с осторожностью.