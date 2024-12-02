Главная » Новости

Snapdragon 8 Elite 2 может оказаться заметно дороже предшественника

Автор На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

Компания Qualcomm анонсировала флагманский процессор Snapdragon 8 Elite с улучшениями в производительности и эффективности. Однако новые данные указывают на то, что его преемник, Snapdragon 8 Elite 2, также может подорожать.

Согласно южнокорейскому изданию KiPost, цена на Snapdragon 8 Elite 2 может значительно возрасти в 2025 году, несмотря на уже существующее повышение цен на Snapdragon 8 Elite на 20–30%.

Ожидается, что производительность нового чипсета вырастет примерно на 20%. Qualcomm, вероятно, будет сотрудничать с TSMC для использования 3-нм техпроцесса N3P, что должно обеспечить улучшение производительности.

Вопрос о том, становятся ли флагманские процессоры для Android-смартфонов слишком дорогими, остается актуальным, так как стоимость ключевых компонентов, таких как камеры и дисплеи, продолжает расти.

В отличие от значительного увеличения производительности при переходе от Snapdragon 8 Gen 3 к Snapdragon 8 Elite, новое обновление выглядит более типичным для ежегодных релизов.

На данный момент информация о Snapdragon 8 Elite 2 не подтверждена, поэтому стоит относиться к ней с осторожностью.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.