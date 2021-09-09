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Snapchat запускает новую функцию, которая помогает отслеживать дни рождения друзей

Snapchat запускает новую функцию, которая помогает отслеживать дни рождения друзей
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Дни рождения Mini — это название новой функции, представленной Snap, которая позволяет пользователям отслеживать дни рождения своих друзей проще, чем когда-либо. Это простая, но отличная функция, которая покажет наркоманам Snapchat список предстоящих и недавних дней рождения, а также дни рождения, организованные знаком зодиака. Вы можете поздравить друга с днем ​​рождения, используя некоторые из уникальных наклеек и линз Snapchat, или вы даже можете отсчитать свой собственный день рождения, если хотите, чтобы ваши друзья знали. Однако важно отметить, что только те друзья, которые решили видеть свои дни рождения в Snapchat, будут отображать свои дни рождения в мини-списке «Дни рождения». Не менее важно и то, что Snapchat не будет отображать год рождения или возраст ваших друзей или даже вашего. Конечно, вы сможете увидеть полную информацию о своих днях рождения, но это не будет видно никому другому.

День рождения Mini будет развернут в Snapchat как на Android, так и на iOS, начиная с сегодняшнего дня. Новую функцию можно найти за значком ракеты в чате или через панель поиска.

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