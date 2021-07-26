Главная » Новости

Смотреть телевизор опасно – исследование

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 144 Опубликовано

Специалисты провели три исследования, и выяснили, что просмотр умеренного или большого количества телепередач несет в себе опасность для зрителей.

Так, оказалось, что те люди, которые много смотрели телевизор имеют проблемы с когнитивными функциями в старости.

В частности, исследование американских ученых показало, что когнитивные способности таких людей заметно снижаются в сравнении с теми людьми, которые телевизор смотрели мало.

Стоит отметить, что когнитивные способности позволяют человеку общаться, запоминать, думать и рассуждать.

Всего было проведено три исследования с участием людей разных возрастных групп.

Помимо сильного снижения когнитивных функций, у участников, которые ранее много времени проводили перед телевизором, был замечен меньший объем серого вещества в мозгу. В связи с этим ученые рекомендуют смотреть телевизор как можно реже.

@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов