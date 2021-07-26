Смотреть телевизор опасно – исследование

Специалисты провели три исследования, и выяснили, что просмотр умеренного или большого количества телепередач несет в себе опасность для зрителей.

Так, оказалось, что те люди, которые много смотрели телевизор имеют проблемы с когнитивными функциями в старости.

В частности, исследование американских ученых показало, что когнитивные способности таких людей заметно снижаются в сравнении с теми людьми, которые телевизор смотрели мало.

Стоит отметить, что когнитивные способности позволяют человеку общаться, запоминать, думать и рассуждать.

Всего было проведено три исследования с участием людей разных возрастных групп.

Помимо сильного снижения когнитивных функций, у участников, которые ранее много времени проводили перед телевизором, был замечен меньший объем серого вещества в мозгу. В связи с этим ученые рекомендуют смотреть телевизор как можно реже.