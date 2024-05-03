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СМИ: в России закончились оригинальные запчасти для iPhone и MacBook

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

В российских сервисных центрах закончились оригинальные компоненты для ремонта iPhone и MacBook, сообщили «Ведомости«.

Эта информация была подтверждена независимым аналитиком и представителем авторизованного сервисного центра Apple.

Техноблогер Сергей Вильянов поделился информацией о том, что оригинальные комплектующие больше не доступны в официальных сервисных центрах.

Представитель официального сервисного центра Apple в Москве также подтвердил эту информацию.

Согласно источнику, в России уже не обслуживаются iPhone 14 и 15, а с декабря 2023 года не поставляются оригинальные запчасти для предыдущих моделей смартфонов Apple.

Пока неизвестно, сохранят ли авторизованные сервисные центры свой статус. На момент написания новости на сайте Apple российские авторизованные сервисные центры все еще присутствуют в списке актуальных.

Официальные поставки продукции Apple в Россию были прекращены весной 2022 года. С тех пор гаджеты «яблочной» компании в страну поставляются по схеме параллельного импорта.

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