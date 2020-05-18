СМИ: США вынудили TSMC прекратить поставки чипов для Huawei

Компания TSMC считается крупнейшим в мире контрактным производителем полупроводниковой продукции, а это предприятие производит процессоры для мировых компаний.

По данным агентства Nikkei, компания TSMC прекратила принимать заказы на производство полупроводниковой продукции от компании Huawei Technologies.

По данным источника, США нашла способ, как повлиять на TSMC и лишить китайскую компанию доступа к полупроводниковой продукции.

Те заказы, которые TSMC от Huawei будут выполнены, новые предприятие пока не принимает.

В Huawei данную информацию пока не комментирует, а в TSMC вообще назвали все это слухами, и в целом они не раскрывают информацию о заказах партнеров.

На прошлой неделе TSMC объявила, что построит в США собственное производство.