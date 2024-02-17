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«СМИ Холдинг» в России запустит три новых смартфона Highscreen

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Российская компания зарегистрировала три новых смартфона под брендом Highscreen.

Как сообщает портал Mobiltelefon, в Евразийской экономической комиссии прошла регистрация трёх смартфонов от российской компании «СМИ Холдинг» под брендом Highscreen.

Это модели Highscreen 13M, 13 Max5 и 13 Lite. Пока неизвестны их характеристики и операционная система. Из-за санкций Google Play на них, скорее всего, не будет. Вероятно, это будет Android c магазином RuStore либо ОС «Аврора».

Бренд Highscreen ранее принадлежал компании «Вобис Компьютер». В 2009 году она выпустила первый в России Android-смартфон Highscreen PP5420.

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