СМИ: Apple выступила против загрузки приложений в обход App Store

По информации издания The Independent, компания Apple выступила против загрузки приложений в обход своего магазина App Store. Руководитель отдела безопасности Apple Иван Крстич заявил, что такой способ установки приложений представляет угрозу для безопасности пользователей.

Крстич отметил, что возможность установки приложений в обход App Store, которую требуют некоторые законы Евросоюза, приведет к появлению большого количества непроверенных приложений на рынке.

Он подчеркнул, что пользователи должны иметь возможность получить программное обеспечение через механизм распространения, которому они доверяют.

Компания Apple уже ранее предупреждала об опасности загрузки приложений в обход своего магазина. Иван Крстич отметил, что они пытались объяснить эту опасность многократно.