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СМИ: Apple временно отказалась от Vision Pro 2 ради более дешевой модели

Автор На чтение 2 мин Просмотров 3 Опубликовано

В Apple решили приостановить разработку новой гарнитуры дополненной реальности Vision Pro второго поколения. Вместо этого они сосредоточатся на создании более доступной и дешевой модели.

СМИ: Apple временно отказалась от Vision Pro 2 ради более дешевой модели

Издание The Information сообщает, что раньше Apple планировали выпустить две линейки гарнитур: флагманскую Vision Pro и стандартную, более дешевую модель.

Но в прошлом году компания изменила свои планы и перестала активно разрабатывать Vision Pro 2, уменьшая количество сотрудников, работавших над этим проектом.

Теперь Apple сосредоточится на снижении стоимости компонентов текущей модели Vision Pro первого поколения и разработке обновленного дисплея для следующей бюджетной гарнитуры.

Один из поставщиков уже получил уведомление о приостановке работ над Vision Pro второго поколения. В то же время продолжается разработка более доступной модели Vision без некоторых функций флагманской версии.

В 2022 году Apple начала работу над бюджетной версией гарнитуры с кодовым названием N109. Изначально планировалось продавать ее за 1600 долларов, что сопоставимо с топовыми моделями iPhone.

Однако прототип так и не был завершен, и сейчас компания старается снизить стоимость устройства, не теряя основных функций. Предполагается, что анонс бюджетной модели может состояться не раньше конца 2025 года.

Бюджетная модель будет иметь качественные дисплеи, сравнимые с Vision Pro первого поколения, но с меньшим количеством камер, простым креплением на голове и менее мощными динамиками. Она также будет легче на треть по сравнению с флагманской версией.

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