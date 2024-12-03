Смещение магнитного полюса до границ РФ через 100 лет предсказал эксперт

Северный магнитный полюс может достичь берегов России примерно через 100 лет, если будет продолжать двигаться с нынешней скоростью.

Однако точно предсказать его движение невозможно, сообщил геофизик Николай Пальшин из Института океанологии.

По его словам, на протяжении веков полюс находился на севере Канады, но за последние 120 лет он движется в сторону географического полюса. Если этот тренд сохранится, он может достигнуть России, но также существует вероятность, что его движение может остановиться.

Пальшин отметил, что предсказать, как будут двигаться магнитные полюсы, сложно, так как их положение зависит от сложных процессов в Earth’s внутреннем ядре, о которых пока известно недостаточно.

Магнитные полюса Земли — это точки, где магнитные силовые линии пересекают поверхность планеты под прямым углом и могут менять своё местоположение.

Источник: РИА Новости.