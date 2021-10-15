За последние 14 лет цены на iPhone выросли более чем на 80%

Согласно новому исследованию, в котором изучались цены на «iPhone» во всем мире, а также их рост и снижение с годами, с момента его запуска в 2007 году цена на iPhone во всем мире выросла более чем на 80%.

Согласно исследованию, проведенному Self, с момента его запуска в 2007 году и последующих ежегодных обновлений цена iPhone выросла более чем на 80% и теперь стоит в среднем на 400 долларов больше для покупки в странах по всему миру по сравнению с оригинальным «iPhone».

С момента его запуска в США в 2007 году и в последующие годы в других странах цены на iPhone во всем мире выросли на 81%. Это означает, что в 2021 году последняя флагманская модель iPhone будет стоить на 437 долларов больше для покупки в каждой из 38 стран, в которых она доступна, чем раньше.

Хотя рост цен сопровождается более передовыми технологиями и увеличением производственных затрат, рост также является результатом инфляции, и Apple иногда приходится повышать цены, чтобы противостоять экономическому росту.

Однако многие страны испытали инфляцию и рост покупательной способности за прошедшие годы, и наше исследование показывает, что Apple подняла цены на iPhone на 26% выше, чем уровень местной инфляции. Это означает, что доступность флагманского iPhone на местном уровне обходится людям во всем мире на 154 доллара больше в реальном выражении, чем первые модели, которые они могли купить.

В рамках своего исследования Self создала интерактивную карту, на которой показаны изменения цен на «iPhone» в реальном выражении в процентах от ВВП за последние 14 лет в более чем 30 странах по всему миру. Согласно этой карте, в Объединенных Арабских Эмиратах цены на «iPhone» выросли больше всего: последняя модель стоила более чем вдвое по сравнению с первоначальной ценой.