Вместо камеры на корпусе у смартфона Nokia 130 Music будет огромный динамик

Фирма HMD Global, являющаяся обладателем бренда Nokia, представила новый мобильный телефон под названием Nokia 130 Music, который призван удовлетворить потребности меломанов. Главной инновацией этого аппарата является наличие крупного динамика на задней стороне корпуса, обычно занятой основной камерой. Организация объявляет, что устройство можно использовать как динамик, держа его в руках и наслаждаясь музыкой.

Nokia 130 Music оборудован 2,4-дюймовым экраном, батареей емкостью 1450 мАч, стандартным 3,5-мм разъемом для наушников, наличием фонарика и разъемом для карты памяти объемом до 32 ГБ. Производитель утверждает, что телефон способен проработать 30 дней в режиме ожидания или обеспечивать 20 часов непрерывных разговоров.

Nokia 130 Music уже доступен для покупки по цене 1849 индийских рупий, что примерно составляет 2200 рублей. Устройство представлено в нескольких вариантах цветов: темно-синем, фиолетовом и светло-золотом.