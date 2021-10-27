Страницы поддержки Samsung Galaxy S21 FE снова открыты, что подтверждает предстоящий запуск

Если вы уже считали Samsung Galaxy S21 FE бесполезным, вы не ошиблись, поскольку считалось, что производство этого устройства почти прекращено. Тем не менее, Samsung возродила надежду на скорый запуск, поскольку страница поддержки устройства, которая ранее была удалена с веб-сайта корейского бренда, теперь снова заработала.

Страницы поддержки для модели Samsung с номером модели SM-G990, которая считается Galaxy S21 FE, были повторно загружены на веб-сайт Samsung на двух разных рынках. Вариант с номером модели SM-G990E появился на сайте Samsung Africa. Ранее устройство было замечено на GeekBench и Google Play Console с внутренним чипсетом Exynos 2100. Однако, скорее всего, в США и Китае будет выпущена версия на базе Snapdragon 888.

По слухам, выпуск Galaxy S21 FE состоится 11 января, и эта последняя утечка почти подтверждает эту дату. Задержка с запуском связана с глобальной нехваткой чипсетов, что вынудило некоторые автомобильные гиганты закрыть некоторые из своих заводов.

Ожидается, что Galaxy S21 FE будет оснащен 6,4-дюймовым дисплеем FHD + AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Дисплей имеет дизайн с дырочками, в котором находится 32-мегапиксельная селфи-камера. Также ожидается, что он будет иметь тройную камеру и батарею емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.