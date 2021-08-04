Раскрыты полные спецификации Realme Flash

На вчерашнем мероприятии MagDart, Realme представила Realme Flash, первый в мире Android телефон с поддержкой магнитной беспроводной зарядки. Однако были раскрыты лишь некоторые ключевые детали телефона. Полная спецификация теперь доступна в Интернете.

Realme Flash имеет 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей E4 с разрешением QHD + и переменной частотой обновления 120 Гц, которая может упасть до 1 Гц. Во время вчерашнего мероприятия Realme заявила, что телефон работает на процессоре Snapdragon 888, но источник этой новой спецификации, Абхишек Ядав, говорит, что у него процессор Snapdragon 888 Plus. В телефоне также есть оперативная память LPDDR5 и хранилище UFS 3.1.

Что касается технических характеристик камеры, Realme Flash, как утверждается, имеет две 50-мегапиксельные камеры, каждая из которых является датчиком Sony IMX766, а одна имеет оптическую стабилизацию изображения (OIS). Третья задняя камера — это 2-мегапиксельная матрица, а спереди — 32-мегапиксельная матрица Sony IMX615.

В телефоне установлена ​​двухэлементная батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки MagDart мощностью 15 и 50 Вт и быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт. Среди других упомянутых функций — NFC, линейный двигатель, средняя рама из сплава и два динамика.

Источник — Astera.