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Omdia: появился рейтинг самых продаваемых смартфонов 2023 года

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Согласно данным аналитической компании Omdia, самым продаваемым смартфоном в мире за первую половину текущего года оказался iPhone 14 Pro Max. Общее количество проданных экземпляров этой модели составило 26,5 миллиона. На втором месте находится iPhone 14 Pro с 21 миллионом проданных устройств, за ним идут iPhone 14 (16,5 миллиона) и iPhone 13 (15,5 миллиона).

Omdia: появился рейтинг самых продаваемых смартфонов 2023 года

На пятой позиции в рейтинге разместился Samsung Galaxy A14 с объемом продаж в 12,4 миллиона экземпляров, а на шестом месте — Galaxy S23 Ultra с 9,6 миллиона проданных устройств. Далее в списке идут Galaxy A14 5G (9 миллионов), Galaxy A54 5G (8,8 миллиона) и Galaxy A34 5G (7,1 миллиона).

Завершает список десятки самых популярных моделей смартфонов Apple iPhone 11, общим количеством продаж в 6,9 миллиона экземпляров. Интересно, что в этом топ-10 присутствуют всего два производителя — Apple и Samsung, и их доли в этом списке равны.

Суммарные поставки смартфонов на мировом рынке сократились. Например, продажи iPhone 14 Pro Max в этом году уменьшились на 7,2 миллиона экземпляров по сравнению с предыдущим годом, а в 2022 году было продано 33,7 миллиона устройств iPhone 13.

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