Honor представила смартфон Honor X50 GT с Snapdragon 8+ Gen и АКБ на 5800 мАч

Honor подтвердила запуск продаж смартфона X50 GT в Китае 6 января. Этот новый смартфон оснащен чипом Snapdragon 8+ Gen 1, который также присутствует в модели X50 Pro. Возможно, это означает, что Honor может переименовать устройство.

Смартфон доступен в двух цветовых вариантах — зеленом и черном, и предлагается только в одной конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Цена составляет 2799 юаней (примерно 425 долларов).

Honor X50 GT оснащен 6,78-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Этот дисплей имеет 10-битную глубину цвета и поддерживает ШИМ-регулировку с частотой 1920 Гц. Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев обеспечивает удобную биометрическую аутентификацию.

На задней панели смартфона расположен круглый модуль камеры, в котором находится главный сенсор на 108 Мп и макро-объектив на 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Смартфон имеет тонкий профиль толщиной 8,45 мм и весит 192 г.

По сообщениям, Honor использует сниженную версию чипа Snapdragon 8+ Gen 1 в X50 GT. Устройство оснащено системой водяного охлаждения площадью 5100 мм2, которая помогает поддерживать оптимальную температуру смартфона. Операционная система Magic OS 7.2, основанная на Android 13, обеспечивает плавную и удобную работу.

Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5800 мАч и поддерживает зарядку мощностью 35 Вт. Среди других характеристик устройства — поддержка NFC, Bluetooth 5.2 и наличие порта USB Type-C.